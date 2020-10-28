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Евгений Пашутин: cегодня мы играли, как команда, сражаясь друг за друга

Евгений Пашутин: cегодня мы играли, как команда, сражаясь друг за друга
Баскетбол / Еврокубок 0

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин подвёл итог матча Еврокубка с «Монако» (88:72).

«Прежде всего хочу сказать спасибо нашим ребятам. Мы были сосредоточены все сорок минут и заслужили победу. Сегодня у нас была надежная защита. В некоторых моментах третьей четверти мы не контролировали игру, но после тайм-аута вновь начали играть в командный баскетбол, уверенно обороняться и умнее атаковать. Думаю, это еще один шаг к достижению цели, к борьбе за лучшую позицию в группе. Сосредоточились на том, чтобы контролировать ритм игры, потому что «Монако» очень атлетичная и быстрая команда. Они хорошо действуют на подборах, что доказали в Еврокубке, совершая большое количество подборов в нападении. После бросков они получают много очков второго шанса. Мы были сосредоточены, чтобы не дать им почувствовать свободу при бросках.

Немного потеряли контроль в третьей четверти и почувствовали давление, форсировали некоторые ситуации, после чего успокоились. Я взял тайм-аут, пообщался с ребятами, и мы вернули игру под контроль. В нападении хорошо двигали мяч и пытались найти игрока под свободный бросок, потому что «Монако» мощно играет в трехсекундной зоне, откуда было очень сложно забить. Хотел бы сказать, что ребята справились с задачей на игру и это большой шаг. Мы заслужили победу и держались вместе, играли, как команда, сражаясь друг за друга. Думаю, это было ключом к сегодняшней победе", — приводит слова Пашутина официальный сайт «Локомотива-Кубань».

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