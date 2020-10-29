Энтони Дэвис назвал величайшими в истории Майкла Джордана и Коби Брайанта

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис назвал Майкла Джордана и Коби Брайанта величайшими баскетболистами в истории, не упомянув одноклубника Леброна Джеймса. Во время шестой игры финала НБА Дэвис носил классические кроссовки Kobe 5 из линейки Брайанта, но с расцветкой в стиле Air Jordan легенды «Чикаго Буллз» Джордана.
«Было здорово представлять Чикаго в кроссовках в стиле Брайанта и Джордана — двух величайших в истории. Это был великий момент», — приводит слова Дэвиса Essentially Sports.
В 2020 году Энтони Дэвис стал первым игроком в истории, который победил в чемпионате НБА, NCAA, Олимпийских играх и чемпионате мира. В 2012 году Дэвис стал чемпионом NCAA в составе команды университета Кентукки. В том же году в составе сборной США он завоевал золотую медаль Олимпиады в Лондоне. В 2014-м Дэвис стал победителем чемпионата мира в Испании. В этом сезоне Энтони в составе «Лейкерс» завоевал свой первый титул чемпиона НБА.
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