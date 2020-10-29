Смит: «Бруклин» выйдет в финал НБА, если Кевин Дюрант будет самим собой. Можете ставить

Аналитик НБА Стивен Эй Смит выразил уверенность, что с оправившимся от травмы Кевином Дюрантом «Бруклин Нетс» выйдет в финал следующего сезона.
«Нетс» выйдут в финал, если Кевин Дюрант будет самим собой. Вы можете ставить на это. Но это произойдёт не из-за того, что он был травмирован и теперь поправляется. Это случится из-за того, кто сейчас чемпион. Парень, которого, как по неосторожности некоторые говорят, Кевин превосходит. Леброн будет ждать. Даже в 18-м сезоне. Кей Ди, что ты собираешься делать?» — приводит слова Смита Essentially Sports.
32-летний Дюрант был выбран на драфте НБА под вторым номером клубом «Сиэтл Суперсоникс» в 2007 году, по итогам дебютного сезона был признан новичком года. В сезоне-2013/2014 Кевин впервые был признан MVP, набирая в среднем за игру 32 очка, 7,4 подбора и 5,5 передачи. В составе сборной США он завоевал золото чемпионата мира и Олимпийских игр.
- 29 октября 2020
-
11:11
-
11:10
-
09:57
-
09:41
-
09:00
-
08:54
-
01:10
-
01:00
- 28 октября 2020
-
23:59
-
23:57
-
23:45
-
23:16
-
23:06
-
21:54
-
21:03
-
20:50
-
20:42
-
19:59
-
19:03
-
18:54
-
18:44
-
18:44
-
17:45
-
16:58
-
16:44
-
15:21
-
14:40
-
12:25
-
11:28
-
10:58
-
09:47
-
09:09
-
09:04
-
01:04
-
00:53