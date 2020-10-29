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Смит: «Бруклин» выйдет в финал НБА, если Кевин Дюрант будет самим собой. Можете ставить

Смит: «Бруклин» выйдет в финал НБА, если Кевин Дюрант будет самим собой. Можете ставить
Баскетбол / НБА 0

Аналитик НБА Стивен Эй Смит выразил уверенность, что с оправившимся от травмы Кевином Дюрантом «Бруклин Нетс» выйдет в финал следующего сезона.

«Нетс» выйдут в финал, если Кевин Дюрант будет самим собой. Вы можете ставить на это. Но это произойдёт не из-за того, что он был травмирован и теперь поправляется. Это случится из-за того, кто сейчас чемпион. Парень, которого, как по неосторожности некоторые говорят, Кевин превосходит. Леброн будет ждать. Даже в 18-м сезоне. Кей Ди, что ты собираешься делать?» — приводит слова Смита Essentially Sports.

32-летний Дюрант был выбран на драфте НБА под вторым номером клубом «Сиэтл Суперсоникс» в 2007 году, по итогам дебютного сезона был признан новичком года. В сезоне-2013/2014 Кевин впервые был признан MVP, набирая в среднем за игру 32 очка, 7,4 подбора и 5,5 передачи. В составе сборной США он завоевал золото чемпионата мира и Олимпийских игр.

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