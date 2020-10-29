Аналитик НБА вынес неутешительный вердикт по Кевину Дюранту после травмы ахилла

Аналитик New York Post Адам Льюис изучил статистику игроков НБА после разрыва ахилла и заявил, что она не сулит ничего хорошего восстанавливающемуся от аналогичной травмы форварду «Бруклин Нетс» Кевину Дюранту.



«Исследование, опубликованное в «Американском журнале спортивной медицины», показывает, что в период с 1970 по 2019 год у игроков НБА было 44 разрыва ахиллова сухожилия. При этом средняя результативность у тех, кто возвращался после этой травмы, падает на 2,9 очка.

Дюрант занимает восьмое место в истории со средней результативностью — 25,2. С показателем 22,3 он будет на одном уровне с Кайри Ирвингом и перейдёт от уровня легенды к обычному All-Star игроку», — приводит слова Льюиса Parlons Basket.



32-летний Дюрант был выбран на драфте НБА под вторым номером клубом «Сиэтл Суперсоникс» в 2007 году, по итогам дебютного сезона был признан новичком года. В сезоне-2013/2014 Кевин впервые был признан MVP, набирая в среднем за игру 32 очка, 7,4 подбора и 5,5 передачи. В составе сборной США он завоевал золото чемпионата мира и Олимпийских игр.