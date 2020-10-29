Аналитик НБА вынес неутешительный вердикт по Кевину Дюранту после травмы ахилла

Аналитик New York Post Адам Льюис изучил статистику игроков НБА после разрыва ахилла и заявил, что она не сулит ничего хорошего восстанавливающемуся от аналогичной травмы форварду «Бруклин Нетс» Кевину Дюранту.
«Исследование, опубликованное в «Американском журнале спортивной медицины», показывает, что в период с 1970 по 2019 год у игроков НБА было 44 разрыва ахиллова сухожилия. При этом средняя результативность у тех, кто возвращался после этой травмы, падает на 2,9 очка.
Дюрант занимает восьмое место в истории со средней результативностью — 25,2. С показателем 22,3 он будет на одном уровне с Кайри Ирвингом и перейдёт от уровня легенды к обычному All-Star игроку», — приводит слова Льюиса Parlons Basket.
32-летний Дюрант был выбран на драфте НБА под вторым номером клубом «Сиэтл Суперсоникс» в 2007 году, по итогам дебютного сезона был признан новичком года. В сезоне-2013/2014 Кевин впервые был признан MVP, набирая в среднем за игру 32 очка, 7,4 подбора и 5,5 передачи. В составе сборной США он завоевал золото чемпионата мира и Олимпийских игр.
- 29 октября 2020
-
14:05
-
14:00
-
13:30
-
12:35
-
11:33
-
11:11
-
11:10
-
09:57
-
09:41
-
09:00
-
08:54
-
01:10
-
01:00
- 28 октября 2020
-
23:59
-
23:57
-
23:45
-
23:16
-
23:06
-
21:54
-
21:03
-
20:50
-
20:42
-
19:59
-
19:03
-
18:54
-
18:44
-
18:44
-
17:45
-
16:58
-
16:44
-
15:21
-
14:40
-
12:25
-
11:28
-
10:58