Определён MVP двух первых месяцев сезона Единой лиги ВТБ

Защитник «Зенита» Билли Бэрон признан MVP чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2020/2021 по итогам сентября и октября, сообщает официальный сайт турнира.
«Зенит» выиграл все четыре матча на старте сезона (с «Химками», «Калевом», «Зелена-Гурой» и «Цмоки-Минск») и занимает первое место в турнирной таблице с результатом 4-0. Билли Бэрон был лидером «Зенита» в сентябре и октябре, в среднем набирая 16,3 очка (52,4% попаданий с игры) и совершая 4,3 передачи, 2,5 подбора и 1,3 перехвата с показателем эффективности 17,3 балла.
В матче—открытии сезона с «Химками» (79:67) Бэрон помог своей команде добиться победы, став самым результативным игроком встречи с 16 очками в активе. Также на счету защитника было 4 передачи и 3 подбора.
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.
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