Айзея Томас назвал топ-5 разыгрывающих НБА

Двукратный чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс» Айзея Томас ответил на вопрос, каких пятерых игроков он считает лучшими разыгрывающими в лиге.
Он заявил, что не каждый разыгрывающий может стать выдающимся лидером. Поэтому важно иметь характер, чтобы вести за собой команду независимо от позиции.
«Я назову следующие имена: Крис Пол, Стефен Карри, Кайри Ирвинг, Леброн Джеймс, Джеймс Харден. Эти ребята по своему классу выступают на элитном уровне. А — потому что они могут забивать. Б — они появляются на площадке каждый вечер. И это то, чего ждёт публика от них. Они должны делать больше, чем просто играть в баскетбол, должны устраивать шоу. Я искренне восхищаюсь тем, что эти парни сделали в НБА, тем, с какой креативностью они это демонстрируют», — приводит слова Томаса Essentially Sports.
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