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«Майами» нацелился подписать двух именитых ветеранов НБА

«Майами» нацелился подписать двух именитых ветеранов НБА
Баскетбол / НБА 0

По данным Five Reasons Sports Network, в поле зрения «Майами Хит» находятся два свободных агента. Речь идёт о Поле Миллсэпе и Уэсли Мэттьюзе.

У «Хит» есть финансовое исключение среднего уровня в $ 9,25 млн. Именно эту сумму клуб хочет распределить на подписание двух ветеранов.

Напомним, основной трансферной целью «Майами» является подписание форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо при выходе на рынок свободных агентов в 2021 году. Кроме того не исключено, что «Хит» попытаются выменять звезду НБА уже в это межсезонье

В прошедшем сезоне «Майами» остановился в шаге от титула. Подопечные Эрика Споэльстры закончили регулярный чемпионат пятыми на Востоке, но в плей-офф обыграли команды с более высоким посевом и смогли дойти до финала, где уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2-4.

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