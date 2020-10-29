«Майами» нацелился подписать двух именитых ветеранов НБА

По данным Five Reasons Sports Network, в поле зрения «Майами Хит» находятся два свободных агента. Речь идёт о Поле Миллсэпе и Уэсли Мэттьюзе.
У «Хит» есть финансовое исключение среднего уровня в $ 9,25 млн. Именно эту сумму клуб хочет распределить на подписание двух ветеранов.
Напомним, основной трансферной целью «Майами» является подписание форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо при выходе на рынок свободных агентов в 2021 году. Кроме того не исключено, что «Хит» попытаются выменять звезду НБА уже в это межсезонье
В прошедшем сезоне «Майами» остановился в шаге от титула. Подопечные Эрика Споэльстры закончили регулярный чемпионат пятыми на Востоке, но в плей-офф обыграли команды с более высоким посевом и смогли дойти до финала, где уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2-4.
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