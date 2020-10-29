Эксперт: Рэджон Рондо сделает «Клипперс» чемпионом, а «Лейкерс» будут на втором месте

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо может привести «Лос-Анджелес Клипперс» к победе в НБА, считает эксперт Скип Бэйлесс.



«Это отличный ход. Рондо в „Клипперс“ будет совершенно другим в следующем сезоне. Это сделало бы „Клипперс“ чемпионом, а „Лейкерс“ будут на втором месте в Западной конференции», — приводит слова Скипа Бэйлесса Essentially Sport.



Ранее сообщалось, что Рондо намерен отказаться от опции продления контракта с «Лейкерс» на сезон-2020/2021 и станет неограниченно свободным агентом. Рондо мог заработать $ 2,96 млн в случае активирования опции. 34-летний разыгрывающий завоевал титул с «Лейкерс» в НБА. В 2008 году Рондо также стал чемпионом в составе «Бостон Селтикс».