Рэджон Рондо сделал откровенные фото с девушкой во время отдыха на Мальдивах

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо сделал откровенные фото со своей девушкой Эшли Бакелор во время отдыха на Мальдивских островах.
В сезоне-2019/2020 Рондо помог «Лейкерс» стать чемпионом НБА. Ожидается, что «Клипперс» предложат контракт разыгрывающему сразу после открытия рынка свободных агентов в середине ноября или позже, в зависимости от утверждённой НБА даты. Сообщалось, что Рондо отклонит опцию игрока в контракте с «Лейкерс» и станет свободным агентом. Рэджон считает, что может заработать более $ 2,7 млн при выходе на рынок.
«Лейкерс» намерены сохранить в составе Рондо, который внёс значимый вклад в завоевание титула чемпиона НБА в сезоне-2019/2020 и часто выступал третьей опцией в плей-офф после Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.
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