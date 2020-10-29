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ЦСКА победил «Валенсию», прервав серию из двух поражений

ЦСКА победил «Валенсию», прервав серию из двух поражений
Баскетбол / Евролига 0

В Москве завершился матч шестого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Валенсию». Первая четверть прошла в равной борьбе, немного удачливее в ней были хозяева — 17:16. Во второй десятминутке ЦСКА совершил рывок, благодаря которому ушёл в отрыв на 9 очков — 44:35.

После большого перерыва «Валенсия» сумела немного прибавить и в третьей четверти сократила отставание до четырёх очков — 58:62. Но в заключительном игровом отрезке ЦСКА снова превосходил соперников и одержал уверенную победу — 85:74.

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий защитник Майк Джеймс, набравший 17 очков и совершивший 5 передач. Ещё 15 баллов в активе Уилла Клайберна. У «Валенсии» 15 очков на счету Николы Калинича.

Таким образом, ЦСКА одержал победу в Евролиге после двух осечек кряду.

Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
29 октября 2020, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
84 : 75
Валенсия
Валенсия, Испания
ЦСКА: Джеймс - 17, Клайберн - 15, Хиллиард - 12, Фойгтман - 11, Шенгелия - 10, Хэкетт - 9, Антонов - 3, Милутинов - 3, Курбанов - 2, Стрелниекс - 2, Ухов, Хоменко
Валенсия: Калинич - 15, Лабери - 10, Дублевич - 9, Маринкович - 7, Прадилья - 7, Препелич - 7, Тоби - 6, ван Россом - 5, Вивес - 3, Деррик Уильямс - 2, Пуэрто - 2, Херманнссон - 2
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