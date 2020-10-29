ЦСКА победил «Валенсию», прервав серию из двух поражений

В Москве завершился матч шестого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Валенсию». Первая четверть прошла в равной борьбе, немного удачливее в ней были хозяева — 17:16. Во второй десятминутке ЦСКА совершил рывок, благодаря которому ушёл в отрыв на 9 очков — 44:35.
После большого перерыва «Валенсия» сумела немного прибавить и в третьей четверти сократила отставание до четырёх очков — 58:62. Но в заключительном игровом отрезке ЦСКА снова превосходил соперников и одержал уверенную победу — 85:74.
Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий защитник Майк Джеймс, набравший 17 очков и совершивший 5 передач. Ещё 15 баллов в активе Уилла Клайберна. У «Валенсии» 15 очков на счету Николы Калинича.
Таким образом, ЦСКА одержал победу в Евролиге после двух осечек кряду.
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