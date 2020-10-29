Итудис прокомментировал победу ЦСКА над «Валенсией»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своей команды над «Валенсией» в шестом туре регулярного чемпионата Евролиги (84:75). По его словам, этот успех придаст подопечным отличный импульс.

«В первую очередь хочу поздравить своих игроков. Мы очень хотели победить. Это была первая игра, в которой мы совершили менее 10 потерь. Это придаст нам отличный импульс. Кроме того, мы совершили 6 перехватов. Доволен, как мы боролись на щитах. Мы победили команду с габаритным составом. Наш соперник — уровня плей-офф, так что это большая победа. Мы смогли сдержать «Валенсию» на тех рубежах, на которых и хотели её видеть», — приводит слова специалиста официальный сайт Евролиги.

Напомним, благодаря победе ЦСКА прервал серию из двух поражений в Евролиге.