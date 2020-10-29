Итудис прокомментировал победу ЦСКА над «Валенсией»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своей команды над «Валенсией» в шестом туре регулярного чемпионата Евролиги (84:75). По его словам, этот успех придаст подопечным отличный импульс.
«В первую очередь хочу поздравить своих игроков. Мы очень хотели победить. Это была первая игра, в которой мы совершили менее 10 потерь. Это придаст нам отличный импульс. Кроме того, мы совершили 6 перехватов. Доволен, как мы боролись на щитах. Мы победили команду с габаритным составом. Наш соперник — уровня плей-офф, так что это большая победа. Мы смогли сдержать «Валенсию» на тех рубежах, на которых и хотели её видеть», — приводит слова специалиста официальный сайт Евролиги.
Напомним, благодаря победе ЦСКА прервал серию из двух поражений в Евролиге.
- 29 октября 2020
-
22:50
-
22:35
-
21:52
-
21:17
-
20:57
-
19:36
-
17:39
-
16:06
-
14:48
-
14:05
-
14:00
-
13:30
-
12:35
-
11:33
-
11:11
-
11:10
-
09:57
-
09:41
-
09:00
-
08:54
-
01:10
-
01:00
- 28 октября 2020
-
23:59
-
23:57
-
23:45
-
23:16
-
23:06
-
21:54
-
21:03
-
20:50
-
20:42
-
19:59
-
19:03
-
18:54
-
18:44