Главный тренер и игроки «Валенсии» отреагировали на поражение от ЦСКА

Главный тренер «Валенсии» Жауме Понсарнау и баскетболисты команды Луи Лабейри и Ваня Маринкович поделились мнением о матче регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (75:84).

«Мы пытались бороться, пытались выиграть, но ЦСКА хорошо читал игру, использовал преимущества некоторых ситуаций и забил ключевые броски с игры, особенно во второй и последней четвертях. Трёхочковые броски ЦСКА стали ключевыми в некоторых случаях и жестоко наказали нас. Думаю, Фойгтманн решил игру в конце, а также Майк Джеймс сыграл ключевую роль во второй четверти. Мы недовольны, что проиграли, но довольны старанием на площадке», — приводит слова Понсарнау официальный сайт Евролиги.



«Очень тяжелая игра. Всегда тяжело играть с ЦСКА в Москве. Думаю, мы сделали несколько хороших вещей, но в решающие моменты принимали плохие решения. Если хотите обыграть эту команду, нужно быть готовым более чем на 100 процентов», — заявил Лабейри.



«Думаю, мы боролись до конца. ЦСКА заслужил победу. В концовке они забили важные броски, а у нас не получилось хорошо защищаться», — сказал Маринкович.