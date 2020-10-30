«Реал» разгромил «Баварию»
В Мадриде завершился матч шестого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Реал» принимал «Баварию».
Хозяева здорово начали встречу и уже после первой четверти вели с двузначным преимуществом — 27:17. Во второй десятиминутке мюнхенцы сократили отставание до 4 очков — 45:49. После большого перерыва «Реал» снова прибавил. После третьей четверти испанцы вели со счётом 70:61. А в заключительном игровом отрезке мадридцы оформили победу с разгромным счётом — 100:82.
Самым результативным в составе победителей стал Джейсси Кэрролл, набравший 19 очков, Трэй Томпкинс собрал коллекцию из 16 очков и 7 подборов. У «Баварии» лучшим стал Уэйд Болдуин, записавший в актив 18 баллов, у экс-игрока «Зенита» Джалена Рейнольдса 15 очков.
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