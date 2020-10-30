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Эксперт: Леброн Джеймс только и может ставить фиктивные рекорды. Но время уже поджимает

Эксперт: Леброн Джеймс только и может ставить фиктивные рекорды. Но время уже поджимает
Баскетбол / НБА 0

Аналитик НБА Скип Бэйлесс уверен, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс будет играть, даже если дату начала регулярного чемпионата назначат на 22 декабря. Ранее появилась информация, что Леброн и другие звёзды НБА хотят стартовать 18 января, чтобы получить больше отдыха после завершившегося в октябре сезона-2019/2020.

«Готов поспорить, что Леброн Джеймс не будет отдыхать с самого начала регулярного чемпионата НБА. Он сыграет в первом матче, будет играть 38 минут. Знаете почему? Он должен. Всё, что ему осталось в погоне за этим призраком из „Чикаго“, — это достижения в области долголетия. Леброн только и может накапливать минуты, очки, передачи и устанавливать фиктивные „вечные“ рекорды. Но время уже поджимает его», — приводит слова Бэйлесса Essentially Sports.

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