«Милуоки» выбрал 4 суперзвёздные цели для объединения с Яннисом Адетокунбо

Защитники Виктор Оладипо («Индиана Пэйсерз»), Кайл Лоури («Торонто Рэпторс»), Крис Пол («Оклахома-Сити Тандер») и Демар Дерозан («Сан-Антонио Спёрс») входят в сферу интересов «Милуоки Бакс», которые ищут звёздного напарника по задней линии для двукратного MVP НБА форварда Янниса Адетокунбо, сообщает Essentially Sports.

К Дерозану также проявляют интерес «Бруклин Нетс», которым нужна третья звезда после Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга. На Пола и Оладипо претендуют несколько клубов НБА.

Напомним, что Адетокунбо может сменить клуб перед следующим сезоном. Среди команд, претендующих на Янниса, фигурировали «Торонто Рэпторс», «Даллас Маверикс», «Лос-Анджеле Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс». Сам грек ранее провёл встречу с совладельцем «Милуоки», после которой стороны были настроены оптимистично. В «Твиттере» Яннис намекнул болельщикам «Милуоки», что ждёт встречи с ними в сезоне-2020/2021.