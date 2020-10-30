Главный тренер и игроки «Реала» прокомментировали разгромную победу над «Баварией»

Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» (100:82).



«Мы проделали отличную работу в нападении. Возможно, это была одна из наших лучших игр в году. Мы не торопились, отдавали хорошие передачи, атаковали корзину через экстрапас. В защите, думаю, команда также проявила себя неплохо. «Бавария» сильна на подборах, поэтому с этим возникли некоторые сложности. Но как только мы начали контролировать щиты, смогли завладеть игрой.

Команда прибавляет в важных аспектах. Похоже, травма Кампаццо не серьёзная, но мы проведём тесты и посмотрим, сможет ли он сыграть в следующем матче. Джэйси Кэрролл всегда является ориентиром для нас в атаке. Я очень доволен его игрой, потому что он многое смог дать команде», — приводит слова Ласо официальный сайт Евролиги.



Атакующий защитник Джейси Кэролл также остался доволен прогрессом в командных взаимодействиях.



«Мы всё ещё пытаемся наладить единство взаимодействий. Это длительный процесс, сейчас только начало сезона. Мы стараемся найти способ, как всем нам вписаться в общие схемы. Каждый матч Евролиги — сложный вызов, но, надеюсь, скоро мы начнём действовать, как единое целое», — отметил Джейси.



«Нам просто нужно двигаться вперёд, как будто каждая игра — финал. Думаю, у нас всё будет хорошо. Как только мы исправим некоторые из наших ошибок», — добавил другой игрок мадридцев тяжёлый форвард Энтони Рэндольф.