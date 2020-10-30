В США сделали мурал в честь призёра Олимпиады в составе сборной России

На стене одного из зданий в Сан-Антонио появился мурал с изображением призёра Олимпийских игр 2008 года Бекки Хэммон.



В 2014 году Хэммон стала первой женщиной-помощником главного тренера в НБА, работая с Грегом Поповичем в «Сан-Антонио Спёрз». Сообщалось, что она также первой может возглавить один из клубов лиги, но переговоры с командами не увенчались успехом.

Фото доступно на странице SA Nostalgia Clothing в "Твиттере".

В качестве игрока Хэммон шесть раз участвовала в Матче звёзд женской НБА. Кроме того, Бекки Хэммон выступала в России за ЦСКА, оренбургскую «Надежду» и «Спартак» из Видного. В 2007 году она получила российское гражданство и завоевала в составе сборной России бронзовые медали Олимпийских игр 2008 года.