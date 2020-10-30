Скандальный владелец «Панатинаикоса» перенёс сердечный приступ

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос перенёс сердечный приступ, сообщает Eurohoops.

Яннакопулос был доставлен в частную афинскую больницу после сильных болей в груди. Состояние Яннакопулоса после сердечного приступа оценивается как стабильное.

В сентябре Яннакопулос стал мажоритарным владельцем «Панатинаикоса». В управление Яннакопулоса перешли 89,9% акций, которые ранее принадлежали бывшему президенту клуба Маносу Пападопулосу. Пападопулос летом покинул «Панатинаикос» и стал спортивным директором «Зенита».



По правилам Евролиги, Пападопулос, перейдя в «Зенит», больше не мог оставаться владеть акциями «Панатинаикоса». В начале июня Яннакопулос заявлял о намерении продать клуб на фоне конфликта с Евролигой и перейти в Лигу чемпионов ФИБА. Ранее Яннакопулос неоднократно получал штрафы от Евролиги за скандальные выходки и резкие высказывания в адрес президента турнира Жорди Бертомеу.