Скандальный владелец «Панатинаикоса» перенёс сердечный приступ

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос перенёс сердечный приступ, сообщает Eurohoops.
Яннакопулос был доставлен в частную афинскую больницу после сильных болей в груди. Состояние Яннакопулоса после сердечного приступа оценивается как стабильное.
В сентябре Яннакопулос стал мажоритарным владельцем «Панатинаикоса». В управление Яннакопулоса перешли 89,9% акций, которые ранее принадлежали бывшему президенту клуба Маносу Пападопулосу. Пападопулос летом покинул «Панатинаикос» и стал спортивным директором «Зенита».
По правилам Евролиги, Пападопулос, перейдя в «Зенит», больше не мог оставаться владеть акциями «Панатинаикоса». В начале июня Яннакопулос заявлял о намерении продать клуб на фоне конфликта с Евролигой и перейти в Лигу чемпионов ФИБА. Ранее Яннакопулос неоднократно получал штрафы от Евролиги за скандальные выходки и резкие высказывания в адрес президента турнира Жорди Бертомеу.
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