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Гомельский спрогнозировал, какой из вариантов старта сезона НБА будет выбран

Гомельский спрогнозировал, какой из вариантов старта сезона НБА будет выбран
Баскетбол / НБА 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский выразил мнение, что НБА поддастся требованиям звёздных игроков и начнёт сезон позже изначально намеченного срока.

«Если начинать регулярку 22 декабря, то её продолжительность составит 72 игры для каждой команды. А если начинать 18 января, то только 64 игры. Понятно, что чем больше игр сыграют команды в регулярке, тем выгоднее в финансовом плане для лиги в целом и в конечном счёте для каждого клуба. Игроки со средним уровнем контрактов должны быть заинтересованы в первом варианте. Однако звёзды НБА не сильно зависят от доходов лиги. Они выразили своё мнение — начинать 18 января. Думаю, что эта точка зрения возобладает», — написал Гомельский на своём сайте.

Ранее сообщалось, что болельщики в первый месяц нового чемпионата могут не увидеть на паркете лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», которые были против короткого межсезонья. В частности, речь шла о таких игроках, как Леброн Джеймс, Энтони Дэвис и Джимми Батлер.

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