Си Джей Макколум женился на белой девушке, с которой встречался со времён колледжа

Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум женился на своей давней подруге Элиз Эспозито. Баскетболист начал встречаться с девушкой ещё в колледже.



Известием о радостном событии Си Джей поделился на своей странице в социальной сети, опубликовав совместное фото с Элиз в свадебных нарядах.



«Величайшее сокровище мужчины — его жена, она — дар от господа», — написал под снимком баскетболист.

Фото доступно на странице Си Джея Макколлума в «Твиттере».

Макколлум был выбран на драфте НБА 2013 года в первом раунде под общим 10-м номером. Играл за команду Лихайского университета. Его специализацией в университете была журналистика. Элиз в те времена часто помогала Си Джею во время бросковых тренировок, подбирая за ним мячи.