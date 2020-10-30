Аналитик НБА назвал 5 веских причин, почему Майкл Джордан лучше Леброна Джеймса

Аналитик НБА Джален Роуз перечислил критерии, по которым форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс уступает легенде «Чикаго Буллз» Майклу Джордану в гонке за звание величайшего баскетболиста всех времён.

«Я считаю, что Майкл Джордан — величайший по сравнению с Леброном Джеймсом. Вот пять категорий, на которые я хочу, чтобы все всегда обращали внимание: MVP, MVP финала, титул лучшего скорера НБА, лучший защитник года и количество титулов с MVP финала. Леброн вам скажет, почему он носит номер 23. Вот почему он подбрасывает порошок в воздух перед баскетбольными играми. Потому что он подражает великому Майклу Джеффри Джордану, который играл в баскетбол, высунув язык. Как и все мы», — приводит слова Роуза Essentially Sports.