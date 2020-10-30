«Голден Стэйт» нашёл ценного игрока, за которого готов отдать второй номер драфта

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» рассматривает вариант с возможным обменом второго драфт-пика 2020 года. В клубе из Калифорнии не исключают, что расстанутся с правом второго выбора на ярмарке талантов ради лёгкого форварда Келли Убре, сообщает NBAHolics.

Убре — 15-й номер драфта НБА 2015 года. Тогда он был выбран «Атлантой Хоукс», но дебютный сезон в НБА провёл в «Вашингтон Уизардс». В команде из столицы США он выступал до 2018 года. Последние два сезона Келли провёл в составе «Финикс Санз», став одним из лидеров коллектива из Аризоны.

В минувшем регулярном чемпионате баскетболист принял участие в 56 встречах (55 в старте), набирая в них 18,7 очка, собирая 6,4 подбора, совершая 1,5 передачи и 1,3 перехвата.