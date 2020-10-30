Назван игрок чемпионской команды, которого может обменять «Лейкерс»
Известный обозреватель Брайан Уиндхёрст полагает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» в межсезонье могут рассмотреть вариант с обменом Дэнни Грина.
«Будь я на месте Пелинки, я бы искал возможности для улучшения состава. Вопрос в том, имеет ли Дэнни Грин реальную ценность в возможном обмене. Очевидно, что у него был не лучший год, но у него по контракту ещё один сезон. Мне кажется, „Лейкерс“ изучат вариант с обменом», — приводит слова эксперта Parlons Basket.
33-летний атакующий защитник Грин в минувшем сезоне принял участие в 56 встречах регулярного чемпионата, набирая в них 8,0 очка, собирая 3,3 подбора, совершая 1,3 передачи и 1,3 перехвата. Грин стал чемпионом лиги в составе «Лейкерс». Всего за карьеру он трижды становился чемпионом лиги.
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