«Химки» обыграли «Црвену Звезду» в Евролиге, Макколлум набрал 21 очко, у Шведа дабл-дабл
В Мытищах (Московская область) завершился матч шестого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали «Црвену Звезду».
Хозяева неудачно начали встречу, проиграв первую четверть — 19:22. Но к большому перерыву подопечные Куртинайтиса исправили ситуацию, перехвати лидерство — 44:40. В третьей десятиминутке белградцы сократили отставание до минимума — 57:58, но в заключительном игровом отрезке «Химки» прибавили и одержали победу — 83:77.
Самым результативным в составе победителей стал Эрик Макколлум, набравший 23 очка, Алексей Швед собрал дабл-дабл из 15 очков и 12 передач. Дабл-дабл также собрал Джордан Микки (11 очков + 11 подборов). У «Црвены Звезды» лучшим стал Джордан Лойд, записавший в актив 16 очков.
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