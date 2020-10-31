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Швед разозлился на Йеребко, Мозгов сжимал невидимый мяч. Лучшие фото победы «Химок»

Алексей Швед и Тимофей Мозгов
Швед разозлился на Йеребко, Мозгов сжимал невидимый мяч. Лучшие фото победы «Химок»
Баскетбол / Евролига 0

30 октября в Мытищах (Московская область) на «Арене-Мытищи» в матче шестого тура регулярного чемпионата Евролиги «Химки» принимали «Црвену Звезду».

Первая четверть осталась за гостями — 19:22. Однако к большому перерыву желто-синие исправили ситуацию и перехватили лидерство — 44:40. Третья десятиминутка команды шли вровень — 57:58, но в заключительном отрезке «Химки» прибавили и одержали победу — 83:77.

Самым результативным в составе победителей стал Эрик Макколлум, набравший 23 очка, Алексей Швед собрал дабл-дабл из 15 очков и 12 передач. Дабл-дабл собрал и Джордан Микки (11 очков + 11 подборов). У «Црвены Звезды» лучшим стал Джордан Лойд, записавший в актив 16 очков.

Лучшие кадры с матча «Химки» — «Црвена Звезда» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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