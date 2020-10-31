Попович: выступаю за равенство и категорически отвергаю превосходство белых. Я за Байдена

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович рассказал, за кого будет голосовать на предстоящих выборах в США.
«Наша страна находится на перепутье, и каждый из нас должен определиться, где мы находимся. Я стою за правду над ложью. Я выступаю за равенство и категорически отвергаю превосходство белых. Я верю в сострадание и порядочность. Я считаю, что наши ветераны — настоящие американские герои, а не неудачники. Считаю, что все американцы заслуживают доступа к доступному медицинскому обслуживанию. Считаю, что президентство должно быть прозрачным, а не завуалированным обманом. Теперь вам пора решить, где вы стоите. Для меня это довольно просто: голосование за Дональда Трампа — это голосование против тех самых идеалов, на которых была основана наша демократия. На карту поставлена наша демократия, поэтому, пожалуйста, встаньте со мной, объединенные на земле свободных и в доме храбрых. Я поддерживаю Джо Байдена», — приводит слова Поповича Fadeaway World.
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