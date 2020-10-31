Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Леброн Джеймс: мы любим США, это величайшая страна в мире. Но хочется видеть больше любви

Леброн Джеймс: мы любим США, это величайшая страна в мире. Но хочется видеть больше любви
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о задачах своей общественной деятельности.

«Я однозначно видел изменения. Но я хочу, чтобы этот процесс продолжался. Хочу продвигать новые, ранее невиданные вещи. Хочу, чтобы мы добились своих целей — не только в моем городе, но в обществе в целом, во всех США. Мы любим нашу страну, это величайшая страна в мире. Но мы хотим видеть больше любви, а не ненависти. А в нашей стране, в нашем обществе, многое из происходящего сопровождается ненавистью. Как сказал президент Барак Обама, это нельзя исправить за один вечер. Этого не случится в следующем году, не случится через два года. Но, надеюсь, через пятьдесят лет мои правнуки смогут сказать, что дед жил во времена, когда стартовали перемены», — приводит слова Джеймса USA Today.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020