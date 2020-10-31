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Барак Обама рассказал, как уговорил Леброна, Пола, Энтони и Уэстбрука отменить бойкот НБА

Барак Обама рассказал, как уговорил Леброна, Пола, Энтони и Уэстбрука отменить бойкот НБА
Баскетбол / НБА 0

Бывший президент США Барак Обама рассказал, как он уговорил Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс»), Криса Пола («Оклахома-Сити Тандер»). Кармело Энтони («Портленд Трэйл Блэйзерс») и Расселла Уэстбрука отказаться от бойкота плей-офф НБА сезона-2019/2020.

«Около полуночи мне позвонили Крис Пол, Леброн Джеймс, Кармело Энтони и Расселл Уэстбрук. Протест полезен с точки зрения повышения осведомлённости общества, но учитывая силу, которой обладают игроки НБА, я посоветовал им использовать эту платформу, чтобы продвигать конкретные требования. Не позволяйте своему разочарованию превратиться в цинизм, когда вы думаете, что ничего не может измениться. По правде говоря, это просто продолжающаяся битва. Вы одержите победу, а затем придётся начинать всё сначала», — приводит слова Обамы USA Today.

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