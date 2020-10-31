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«Нью-Орлеан» присмотрел четырёх свободных агентов для замены ведущего игрока

«Нью-Орлеан» присмотрел четырёх свободных агентов для замены ведущего игрока
Баскетбол / НБА 0

«Нью-Йорк Пеликанс» рассматривает варианты с подписанием контракта с «большими» Марком Газолем, Тристаном Томпсоном, Мейерсом Леонардом и Ароном Бейнсом, сообщает The Athletic. По информации источника, команда рассчитывает усилить команду за счёт этих игроков, которые станут свободными агентами, на фоне ухода из коллектива Деррика Фэйворса.

Кроме того, в список игроков, которых рассматривает генеральный менеджер Дэвид Гриффин, попал Джей Краудер. Напомним, Деррик Фэйворс станет неограниченно свободным агентом. Игрок планирует покинуть «Нью-Орлеан Пеликанс». Сообщается, что в услугах Фэйворса заинтересована «Юта Джаз».

Фэйворс перешёл в «Пеликанс» летом 2019 года из «Джаз». В минувшем сезоне НБА Фэйворс набирал в составе команды 9,0 очка и совершал 9,8 подбора за матч.

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