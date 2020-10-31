Ватутин: у ЦСКА огромный потенциал, но приходится бороться не только с соперниками

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился своим мнением о старте команды в сезоне-2020/2021.

«Все серии — и неудачные, и победные — рано или поздно заканчиваются. Два поражения подряд остались в прошлом, важно самим было понять причины неудач и сделать выводы. Как и другие клубы, мы боремся не только с соперниками, но и с главным фактором этого сезона — коронавирусом. Потенциал нашей команды, судя по игре с «Валенсией», огромный, но для тех баскетболистов, кто заболевает, сезон, по сути, начинается заново — две недели изоляции дома приводят к потере формы, которую потом приходится восстанавливать не меньше месяца.

Поэтому для тренеров каждая игра и тренировка — это в первую очередь поиск баланса в составе. Плюс работают иные факторы — все иностранные игроки находятся в России без семей, а это как минимум не помогает. Такой парадокс: спортсменов-профессионалов в РФ пустили, а их жён и детей — нет. Это всё маленькие детали, которые влияют на психологию игроков», — приводит слова Ватутина ТАСС.

29 октября ЦСКА обыграл в Москве испанскую «Валенсию» в матче Евролиги со счетом 84:75. До этого армейцы потерпели два поражения подряд в турнире — от германской «Альбы» и сербской «Црвены Звезды». Имея в активе в шести матчах три победы, ЦСКА занимает пятое место в таблице Евролиги.