Лавар Болл выбрал два клуба НБА, в которых хочет видеть Ламело

Лавар Болл, отец братьев Болл, поделился мыслями о предстоящем драфте НБА, в котором примет участие его сын Ламело. По словам Болла-старшего, он хочет, чтобы Ламело был выбран «Детройт Пистонс» или «Нью-Йорк Никс».
«Хочу, чтобы Ламело оказался в „Детройте“ или в „Нью-Йорке“. Почему не в „Лос-Анджелес Лейкерс“? Сейчас в клубе не та ситуация, что подошла бы ему. У них есть Леброн, Энтони Дэвис. Сын уже играл в Лос-Анджелесе под руководством смешного тренера. Не так важно, куда перейдешь, важно, чтобы у тебя был правильный тренер», — приводит слова Лавара Болла Yahoo! Sports.
Напомним, брат Ламело Болла — Лонзо — в прошлом также был выбран под вторым номером драфта. Профессиональную карьеру он начал в «Лос-Анджелес Лейкерс», но был обменян в «Нью-Орлеан Пеликанс».
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