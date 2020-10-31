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В «Хьюстоне» резко отреагировали на желание «Филадельфии» выменять Джеймса Хардена

В «Хьюстоне» резко отреагировали на желание «Филадельфии» выменять Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0

Инсайдер ESPN Тим Макмахон сообщил, что «Хьюстон Рокетс» не планирует менять Джеймса Хардена в «Филадельфию Сиксерс» на Бена Симмонса.

«Я узнал, если убрать те нецензурные слова, которые я услышал, что в „Рокетс“ не собираются менять Джеймса Хардена на Бена Симмонса», — приводит слова Тима Макмахона Picjandroll.

«Хьюстон» завершил сезон-2019/2020 вылетом во втором раунде плей-офф в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-4). После увольнения главного тренера Майка Д'Антони и генерального менеджера Дэрила Мори в СМИ появились слухи о возможном обмене Хардена и Уэстбрука в межсезонье.

Ранее владелец «Хьюстон Рокетс» Тилманн Фертитта заявил, что защитники Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук будут выступать в команде в ближайшие годы.

В «Хьюстоне» внесли ясность о намерении обменять Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука
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