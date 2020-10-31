Стефен Карри рискует потерять $ 17 млн за сезон

Баскетбольная лига НБА продолжает нести финансовые потери из-за пандемии и отсутствия зрителей на трибунах во время матчей, сообщает ESPN. По информации источника, убытки лиги в итоге приведут к снижению зарплат баскетболистов.



Причиной снижения зарплат станет эскроу — игроки каждый год отдают 10 процентов зарплаты и почти всегда их возвращают им в конце сезона. В сезоне-2019/2020, чтобы снизить убытки, лига и профсоюз договорились на протяжении половины забирать 25 процентов, однако этот показатель может вырасти до сорока процентов.



Так, например, баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри может потерять в сезоне-2020/2021 $ 17,2 млн. Вместо положенных $ 43 млн он может получить всего $ 25,8 млн.