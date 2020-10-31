Стефен Карри рискует потерять $ 17 млн за сезон
Баскетбольная лига НБА продолжает нести финансовые потери из-за пандемии и отсутствия зрителей на трибунах во время матчей, сообщает ESPN. По информации источника, убытки лиги в итоге приведут к снижению зарплат баскетболистов.
Причиной снижения зарплат станет эскроу — игроки каждый год отдают 10 процентов зарплаты и почти всегда их возвращают им в конце сезона. В сезоне-2019/2020, чтобы снизить убытки, лига и профсоюз договорились на протяжении половины забирать 25 процентов, однако этот показатель может вырасти до сорока процентов.
Так, например, баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри может потерять в сезоне-2020/2021 $ 17,2 млн. Вместо положенных $ 43 млн он может получить всего $ 25,8 млн.
- 31 октября 2020
-
15:44
-
14:56
-
13:57
-
13:52
-
12:42
-
12:00
-
10:45
-
10:00
-
09:37
-
09:14
-
09:04
-
08:49
-
00:57
- 30 октября 2020
-
23:59
-
22:48
-
21:58
-
20:49
-
20:39
-
19:43
-
18:06
-
17:59
-
17:15
-
16:58
-
16:55
-
14:39
-
14:06
-
14:02
-
13:30
-
12:37
-
11:45
-
10:48
-
10:30
-
10:11
-
09:43
-
09:36
Партнерский контент