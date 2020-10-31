В «Зените» рассказали о состоянии главного тренера после заражения коронавирусом

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал, как главный тренер клуба Хавьер Паскуаль, игроки и персонал перенесли заражение коронавирусом.

«По мере возможности в соответствии с действующими нормами мы выводили игроков и тренеров из карантина и поэтапно возобновляли тренировочный процесс. Были готовы ограниченным составом сыграть уже 26 октября домашний матч с «Пармой», но его перенесли. К матчу с «Панатинаикосом» уже подошли бы с полноценной заявкой и в полной боевой готовности, но увы… Отмена матча ударом не стала, уже привыкли к нюансам этого сезона, но, безусловно, очень жаль, что перерыв без игр продлился. Команда полноценно тренируется, вернулся после травмы Дмитрий Хвостов. Отсутствует пока только Денис Захаров, поскольку не вышел из положенного карантина.

Паскуаль в полном порядке, последние тренировки идут уже под его руководством. У нас 2 недели в наличии из тренерского штаба был только Адамантиос Панагиотопулос и тренер по индивидуальной подготовке Витас Валиулис. Тем не менее весь тренировочный процесс проходил по планам Паскуаля и под его контролем, современные средства мультимедиа и коммуникации дают большие возможности. Мы с Хави и спортивным директором Маносом Пападопулосом каждый день были на связи, помимо тренировочного процесса постоянно возникает много вопросов, связанных с его организацией и обеспечением, корректировкой календаря и прочим. Да и простое человеческое общение нам не чуждо, у нас прекрасные отношения, мы во всем поддерживаем друг друга.

По-настоящему серьезных случаев не было, но были сотрудники клуба которых пришлось по состоянию здоровья госпитализировать. Это не коснулось персонала основной команды. Игроки и тренеры перенесли в легкой форме либо бессимптомно", — цитирует Церковного «Спорт день за днём».