Инсайдер предсказал мрачные перспективы для Ламело Болла на драфте НБА
Обозреватель Кевин О'Коннор оценил перспективы Ламело Болла, младшего брата защитника «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Болла, который выставил кандидатуру на драфт НБА 2020 года.
«Сегодня получил звонок работника лиги, который сотрудничает с командами. Он много говорил о Ламело Болле. Многие интересуются, может ли он пройти мимо топ-5 на драфте. Репортёр „Шарлотт Хорнетс“ сообщил, что Ламело плохо справляется с собеседованиями. Я слышал то же самое. Не удивляйтесь, если он будет выбран на драфте только под восьмым номером», — приводит слова Кевина О'Коннора Essentialy Sport.
Напомним, Ламело Болл уже давно попробовал себя на профессиональном уровне. В прошлом он выступал в чемпионатах Литвы и Австралии.
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