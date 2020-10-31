Инсайдер предсказал мрачные перспективы для Ламело Болла на драфте НБА

Обозреватель Кевин О'Коннор оценил перспективы Ламело Болла, младшего брата защитника «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Болла, который выставил кандидатуру на драфт НБА 2020 года.

«Сегодня получил звонок работника лиги, который сотрудничает с командами. Он много говорил о Ламело Болле. Многие интересуются, может ли он пройти мимо топ-5 на драфте. Репортёр „Шарлотт Хорнетс“ сообщил, что Ламело плохо справляется с собеседованиями. Я слышал то же самое. Не удивляйтесь, если он будет выбран на драфте только под восьмым номером», — приводит слова Кевина О'Коннора Essentialy Sport.

Напомним, Ламело Болл уже давно попробовал себя на профессиональном уровне. В прошлом он выступал в чемпионатах Литвы и Австралии.