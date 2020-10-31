ЦСКА впервые за долгое время тренируется в полном составе

Завтра, 1 ноября, ЦСКА проведёт матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». К этой встрече команда готовится в полном составе, что произошло впервые за долгое время.
«Впервые за долгое время армейцы накануне матча тренировались в полном составе. Впрочем, тренерам ещё предстоит принять окончательное решение как по иностранцам, так и по россиянам. С учетом того, что Джоэл Боломбой и Андрей Лопатин только-только возвращаются в строй, для подстраховки в тренировке — сразу после проведённого матча за ЦСКА-2 — принимали участие Юрий Умрихин и Даниил Кочергин.
«Енисей» приехал в Москву без четвёрки переболевших — главного тренера Дражена Анзуловича, Ивана Викторова, Ильи Попова и Артёма Комиссарова. Функции коуча у сибиряков исполняет ассистент Павел Дергачёв», — говорится в пресс-релизе ЦСКА, опубликованном на официальном сайте клуба.
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