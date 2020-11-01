Леброн Джеймс заявил, что пропустит всю первую половину сезона НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время интервью своему бизнес-партнёру Маверику Картеру и экс-президенту США Бараку Обаме заявил, что собирается пропустить первую половину следующего сезона НБА.
Картер: Леброн, сезон приближается, у тебя в запасе есть ещё 10 лет? Ещё пять лет? В последний раз, когда мы видели тебя на площадке, ты выглядел так, как будто готов отыграть ещё 5-10 лет.
Обама: Знаете что? У него определённо будут ограничения по минутам. Я не уверен, что он вернётся в первой половине сезона.
Леброн: Пропущу первую половину сезона. Я буду «собирать сливки» всю первую половину сезона (смеётся).
Обама: Ты должен беречь себя, когда это нужно. Пусть Энтони Дэвис сделает всю работу».
Заявление Леброна носило шуточный характер, но ранее появилась информация, что форвард «Лейкерс» и другие звёзды НБА не хотят начинать сезон в предложенную НБА дату 22 декабря 2020 года.
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