Айзея Томас готов решить все разногласия с Майклом Джорданом

Легенда «Детройт Пистонс» Айзея Томас заявил, что готов решить разногласия с шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз» Майклом Джорданом.

«Я никого не боюсь. Сяду и поговорю с кем угодно. С любым, кто будет рядом со мной. Я не из тех, кто боится», — приводит слова Томаса Essentially Sports.

Томас и Джордан презирали друг друга со времён выступления в НБА и принципиального соперничества между своими командами. Майкл способствовал тому, чтобы Айзею не взяли в состав национальной сборной США по баскеболу на Олимпиаду 1992 года в Барселоне (Dream Team). Томас отказывается признавать Джордана величайшим баскетболистом всех времён, отдавая предпочтение Леброну Джеймсу и Кариму Абдул-Джаббару.