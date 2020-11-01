Айзея Томас готов решить все разногласия с Майклом Джорданом
Легенда «Детройт Пистонс» Айзея Томас заявил, что готов решить разногласия с шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз» Майклом Джорданом.
«Я никого не боюсь. Сяду и поговорю с кем угодно. С любым, кто будет рядом со мной. Я не из тех, кто боится», — приводит слова Томаса Essentially Sports.
Томас и Джордан презирали друг друга со времён выступления в НБА и принципиального соперничества между своими командами. Майкл способствовал тому, чтобы Айзею не взяли в состав национальной сборной США по баскеболу на Олимпиаду 1992 года в Барселоне (Dream Team). Томас отказывается признавать Джордана величайшим баскетболистом всех времён, отдавая предпочтение Леброну Джеймсу и Кариму Абдул-Джаббару.
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