Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Айзея Томас готов решить все разногласия с Майклом Джорданом

Айзея Томас готов решить все разногласия с Майклом Джорданом
Баскетбол / НБА 0

Легенда «Детройт Пистонс» Айзея Томас заявил, что готов решить разногласия с шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз» Майклом Джорданом.

«Я никого не боюсь. Сяду и поговорю с кем угодно. С любым, кто будет рядом со мной. Я не из тех, кто боится», — приводит слова Томаса Essentially Sports.

Томас и Джордан презирали друг друга со времён выступления в НБА и принципиального соперничества между своими командами. Майкл способствовал тому, чтобы Айзею не взяли в состав национальной сборной США по баскеболу на Олимпиаду 1992 года в Барселоне (Dream Team). Томас отказывается признавать Джордана величайшим баскетболистом всех времён, отдавая предпочтение Леброну Джеймсу и Кариму Абдул-Джаббару.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020