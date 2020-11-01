«Вот значит как?» Леброн Джеймс отреагировал на баскетбольный трюк Барака Обамы

Форвард «Лос-Анджеелс Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на видео с трёхочковым попаданием бывшего президента США Барака Обамы.
Обама забил дальний бросок в прыжке на выходе из спортивного зала во время предвыборной кампании кандидата от демократической партии Джо Байдена во Флинте (штат Мичиган). Экс-президент США разместил видео на своей странице в «Твиттере» и написал «Сделай свой бросок», намекая на необходимость поддержать на выборах Байдена, а не его соперника, республиканца Дональда Трампа.
«Красуешься, друг мой. Вот значит как? Я вижу. В яблочко», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере», сделав репост попадания Обамы.
На президентских выборах в США Леброн и многие другие представители НБА поддерживают Байдена и выступают против Трампа.
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