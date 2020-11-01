Керр признался, что в прошлом поддерживал «Лейкерс», а теперь не переносит эту команду

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр признался, что испытывает негативные чувства к «Лос-Анджелес Лейкерс», при этом отметив, что в детстве поддерживал калифорнийский клуб.

«В детстве был фанатом „Лейкерс, поддерживал их. Сейчас терпеть их не могу. Вот так меняются времена“, — сказал специалист в интервью, размещённом на странице Дженни Макколи в „Твиттере“.

Напомним, «Лейкерс» в минувшем чемпионате стали чемпионами лиги, обыграв в финале «Майами Хит» (4-2). Ожидается, что в следующем сезоне команда Керра «Голден Стэйт Уорриорз», доминировавшая в лиге до недавнего времени, бросит вызов действующим чемпионам.

В минувшем первенстве НБА «Голден Стэйт Уорриорз» были аутсайдерами из-за травм лидеров коллектива.