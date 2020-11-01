Керр признался, что в прошлом поддерживал «Лейкерс», а теперь не переносит эту команду
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр признался, что испытывает негативные чувства к «Лос-Анджелес Лейкерс», при этом отметив, что в детстве поддерживал калифорнийский клуб.
«В детстве был фанатом „Лейкерс, поддерживал их. Сейчас терпеть их не могу. Вот так меняются времена“, — сказал специалист в интервью, размещённом на странице Дженни Макколи в „Твиттере“.
Напомним, «Лейкерс» в минувшем чемпионате стали чемпионами лиги, обыграв в финале «Майами Хит» (4-2). Ожидается, что в следующем сезоне команда Керра «Голден Стэйт Уорриорз», доминировавшая в лиге до недавнего времени, бросит вызов действующим чемпионам.
В минувшем первенстве НБА «Голден Стэйт Уорриорз» были аутсайдерами из-за травм лидеров коллектива.
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