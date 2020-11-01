Игрок «Лейкерс» сделал язвительный выпад в адрес «Клипперс»
Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Дэнни Грин отпустил язвительный комментарий в адрес клуба «Лос-Анджелес Клипперс», который в ходе минувшего сезона рассматривался в качестве главного соперника «Лейкерс» в борьбе за титул, но в итоге даже не пробился в финал Западной конференции.
«Думаю, баскетбольная фортуна сделает вас скромнее, если не будете играть честно и поступать правильно. Многие люди верят в такое, считаю, это круто. Вы не должны быть настолько дерзкими, потому что в итоге это сыграет против вас. Понимаете, каким-то образом, по иронии, всё дерьмо оборачивается против вас», — приводит слова Грина Essentialy Sports.
Напомним, «Лейкерс» по итогам минувшего сезона завоевали титул чемпиона НБА.
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