Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Игрок «Лейкерс» сделал язвительный выпад в адрес «Клипперс»

Игрок «Лейкерс» сделал язвительный выпад в адрес «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Дэнни Грин отпустил язвительный комментарий в адрес клуба «Лос-Анджелес Клипперс», который в ходе минувшего сезона рассматривался в качестве главного соперника «Лейкерс» в борьбе за титул, но в итоге даже не пробился в финал Западной конференции.

«Думаю, баскетбольная фортуна сделает вас скромнее, если не будете играть честно и поступать правильно. Многие люди верят в такое, считаю, это круто. Вы не должны быть настолько дерзкими, потому что в итоге это сыграет против вас. Понимаете, каким-то образом, по иронии, всё дерьмо оборачивается против вас», — приводит слова Грина Essentialy Sports.

Напомним, «Лейкерс» по итогам минувшего сезона завоевали титул чемпиона НБА.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020