Прифтис высказался о матче Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — УНИКС
Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис подвёл итоги выездного матча Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (81:93). Казанский клуб потерпел первое поражение в сезоне Единой лиги ВТБ в Краснодаре. На старте чемпионата УНИКС обыграл «Астану» и «Енисей».
«Хорошо провели первую четверть, не позволили сопернику набрать много очков, но затем столкнулись с трудностями в атаке. Плохой матч для нас в плане реализации. Не забросили очень много свободных бросков. Во второй половине упустили быстрые отрывы «Локо», хотя готовились к этому. Поздравляю соперника с победой, а нам нужно срочно решать проблемы в защите и готовиться к следующим матчам», — приводит слова Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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