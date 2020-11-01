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Е. Пашутин посетовал на слабое начало матча с УНИКСом

Е. Пашутин посетовал на слабое начало матча с УНИКСом
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился впечатлениями от победы команды в домашнем матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (93:81), отметив, что подопечным совершенно не удался старт встречи.

«Хочу поздравить ребят и весь клуб с победой. Благодарю болельщиков, что в такой сложной ситуации приходят на матчи и поддерживают команду. Начали игру медленно, без реакции, дали УНИКСу почувствовать ритм, но вовремя вернулись. Стали грамотно действовать в защите, контролировать снайперов соперника, лучше играть на подборе.

После перерыва показали свой фирменный баскетбол, играли от защиты, действовали с хорошей энергией, сделали 27 ассистов, что очень нелегко с таким соперником. Играли в командный баскетбол, и в этом наша сила. Будем улучшать игру, идти вперёд, сделали ещё один шаг к цели", — приводит слова Пашутина официальный сайт краснодарского клуба.

Защитник «Локомотива-Кубань» Джордан Кроуфорд высказал мнение об игре.

«Это был хороший матч против крепкого соперника. УНИКС играет в агрессивный баскетбол, у них в составе много хороших игроков. Несмотря на то, что мы не лучшим образом начали игру, мы смогли собраться и показать командный дух. Наше единство и стало ключом к победе», — отметил Кроуфорд.

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