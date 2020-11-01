Игрок «Зенита» и известная модель объявили, что ждут ребёнка

Российская модель, актриса, телеведущая Марина Банкова и форвард «Зенита» Андрей Зубков ждут ребёнка.

«Наша семья. Скоро она будет ещё больше», — написал Зубков на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странце Андрея Зубкова в «Инстаграме».

Вместе с парой на фотографиях запечатлены два сына Марины: младший, рождённый в браке с Андреем Зубковым, и средний — сын от отношений с популярным певцом Андреем Григорьевым-Аполлоновым. Старший 17-летний сын (также сын Григорьева-Аполлонова) не смог присутствовать на фотосессии. Зубков отметил, что его очень не хватало на снимке с ними.

Мария и Андрей отметили свадьбу в декабре минувшего года. 12 января девушка родила мальчика. Сына назвали Александром.