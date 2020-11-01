«Реал» одержал гостевую победу над «Валенсией» в чемпионате Испании

«Реал» обыграл в гостях «Валенсию» (86:78) в матче 9-го тура чемпионата Испании.

Гости с первой четверти захватили преимущество, выиграв отрезок с разницей в 22 очка. Во второй четверти мадридской команде удалось увеличить преимущество ещё на три очка — на большой перерыв команды ушли при счёте 50:25 в пользу «Реала»



В третьем игровом отрезке «Валенсия» оказалась сильнее — к заключительной десятиминутке гости вели в матче с преимуществом "+15". Заключительная четверть также осталась за хозяевами, но от поражения это их не спасло. Итоговый счёт — 86:78 в пользу «Реала».



Самым результативным в составе победителей стал Джейси Кэрролл, набравший 17 очков, по 15 баллов в активе Трэя Томпкинса и Альберто Абальде. В составе «Валенсии» 26 очков на свой счёт записал Луи Лабейри.