Смит назвал суперзвезду НБА, которую нужно выменять «Филадельфии» в первую очередь

Аналитик НБА Стивен Эй Смит выразил мнение, что «Филадельфии Сиксерс» для борьбы за титул необходимо обменять Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс». По словам специалиста, ради этого, если потребуется, можно отдать плеймейкера Бена Симмонса.



«Если президент Дэрил Мори хочет привести «Сиксерс» в финал НБА, то первое, что нужно сделать, – заполучить Хардена. Даже если потребуется включить в обмен Симмонса.



Я отлично отношусь к Бену, его защитным навыкам и баскетбольному интеллекту. Но позвольте мне напомнить, что последние три года Харден набирает больше 30 очков за игру. Связка Джеймса с элитным большим, вроде Эмбиида, способна привести команду к финалу. Я устал от того, что люди часто недооценивают величие Хардена. Он делает невероятные вещи в атаке, Джеймс – машина для набора очков. Обмен Хардена в «Сиксерс» кажется фантазией, но Мори – один из тех, кто способен его провернуть», – заявил Смит в эфире First Take.