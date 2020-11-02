Аналитик НБА объяснил, что нужно сделать Дюранту для участия в гонке за звание величайшего

Телеведущий ESPN Макс Келлерман заявил, что Кевину Дюранту нужно выиграть титул с «Бруклин Нетс», если он на самом деле хочет претендовать на звание величайшего игрока в истории.



«Кей Ди, возможно, лучший игрок в мире, но допустимо ли называть его величайшим? Он присоединился к суперкоманде, которая и без него вряд ли проиграла бы? В такой ситуации трудно доказывать своё величие. Теперь же, когда он восстанавливается после травмы ахилла, сложно предсказать, вернёт ли Дюрант былую форму.

Ситуация не такая, как в «Голден Стэйт», потому что Кайри и Леверт отличные ребята, но в лиге есть и другие действительно классные команды. Если Кей Ди выиграет чемпионат сейчас, он докажет своё величие так, как никогда не смог бы этого сделать в «Голден Стэйт». Если это произойдёт, его имя может оказаться в списке всех, о ком мы обычно говорим: Джордан, Леброн, Карим, Бёрд, Мэджик», — цитирует Келлермана Fadeaway World.