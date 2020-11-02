Пол Пирс назвал топ-5 игроков, против которых сложнее всего защищаться

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне эксперт ESPN Пол Пирс составил топ-5 современных игроков НБА, против которых «сложнее всего защищаться».
В список Пирса вошли: Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Джеймс Харден, Кайри Ирвинг и Дэмьен Лиллард.
Пирс признался, что после завоевания Леброном Джеймсом четвёртого титула изменил своё отношение к форварду.
«Он может поставить через вас сверху и отправить на постер в любой вечер, несмотря на 35 лет. По-прежнему выигрывает титулы. Кому хочется оказаться на постерах Леброна, которые размещают на завтраках Wheaties? Об этом страшно подумать», – приводит слова Пирса The Spun.
Напомним, в шестом матче серии «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна обыграл «Майами Хит» со счётом 106:93 и стал чемпионом сезона-2019/2020.
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