«Нокаут года! Боже мой!» Леброн Джеймс отреагировал на победу боксёра Джервонты Дэвиса

Звезда клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на победу американского боксёра Джервонты Дэвиса в бою с Лео Санта Крусом. На кону стояло сразу два пояса чемпиона мира.

«Нокаут года!!! Боже мой!!! Это была ночь Джервонты», — написал баскетболист на своей странице в «Твиттере».



«Да, сэр! Спасибо», — ответил на это Дэвис, нокаутировавший соперника в шестом раунде.

Дэвис одержал 24 победы в 24 боях, из которых 23 — нокаутом. Крус в свою очередь потерпел второе поражение при 37 победах и 1 ничьей.



Напомним, Джервонта Дэвис в декабре 2019 года в 12-м раунде победил техническим нокаутом кубинца Юриоркиса Гамбоа. Лео Санта Крус в свою очередь в ноябре победил единогласным решением судей американца Мигеля Флореса.