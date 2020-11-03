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Крис Пол выбрал два клуба, в которых хочет продолжить карьеру

Крис Пол выбрал два клуба, в которых хочет продолжить карьеру
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий клуба НБА «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол может продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс» или «Нью-Йорк Никс», сообщает Gazzetta.gr. По информации источника, Пола устраивают оба этих варианта.

Крис Пол выступает за «Оклахому» с 2019 года, ранее он также играл за «Нью-Орлеан Хорнетс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Хьюстон Рокетс». Участвовал в Матчах звёзд НБА с 2008 по 2016 год, а также в 2020-м. Кроме того, Пол — президент профсоюза игроков НБА.

Сообщалось, что в услугах Пола заинтересованы в «Милуоки Бакс», однако игрок не горит желанием переезжать в Висконсин. Пол много лет выступал в составе другой команды из Лос-Анджелеса — «Клипперс». В компании Блэйка Гриффина и Деандре Джордана он так и не сумел завоевать титул чемпиона.

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